Пашинян снова подставил армян под удар: Джон Болтон ликует

Надежда Белугина

Как же они похожи в своих действиях, заботясь больше о собственной выгоде, чем о народе, который надеется, что кто-то сделает их жизнь счастливой. Выгоду получит один или небольшая кучка, а обманутым пленником будет послушный народ.