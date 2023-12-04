Премьер Армении, сказав пару слов о территориальной целостности Грузии, вызвал бурю гнева у армян АбхазииНе так давно премьер Армении заявил, что поддерживает территориальную целостность Грузии.
Пашинян снова подставил армян под удар: Джон Болтон ликует
Комментарии
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ВБ
Валерий Бирюков
У каждой страны СНГ - свой Зеленский.
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14 час.
РЗ
Рудольф Захарян
Пашинян--это крыса, предающая интересы армян по всему миру, а конец подобным будет закономерен...
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13 час.
Надежда Белугина
Как же они похожи в своих действиях, заботясь больше о собственной выгоде, чем о народе, который надеется, что кто-то сделает их жизнь счастливой. Выгоду получит один или небольшая кучка, а обманутым пленником будет послушный народ.
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13 час.
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