Сотрудники УМВД России по городу Владимиру и заместитель председателя Общественного совета при УМВД посетили состоящие на профилактическом учете семьи

Сотрудники УМВД России по городу Владимиру совместно с заместителем председателя Общественного совета при городском полицейском ведомстве, а также специалистом Владимирского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в рамках реализации, в том числе, запланированных общественниками мероприятий на 2025 год, посетили семьи, состоящие на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Около 1000 военных моряков посетили рождественское богослужение в Главном храме ВМФ в Кронштадте
- Расчеты ударных БпЛА группировки войск «Центр» уничтожили живую силу и технику ВСУ на Красноармейском направлении СВО
- Военнослужащие армейского корпуса группировки войск «Север» встретили праздник Рождества Христова в приграничном районе Курской области
Свежие комментарии