Сотрудники УМВД России по городу Владимиру и заместитель председателя Общественного совета при УМВД посетили состоящие на профилактическом учете семьи

Сотрудники УМВД России по городу Владимиру совместно с заместителем председателя Общественного совета при городском полицейском ведомстве, а также специалистом Владимирского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в рамках реализации, в том числе, запланированных общественниками мероприятий на 2025 год, посетили семьи, состоящие на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних.