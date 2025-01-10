Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

905 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Другов
    О Российских бы лучше заботилисьВ Еврейской автон...
  • Сергей Демчук
    Подумаешь! У меня больше сотни кроводач. И никто об этом в инете не трубит.Сотрудница контро...
  • Семен Борисов
    Не может быть!!!Неужели это правда???Таких квартир десятки,а то и сотни,и чооо???Одну типа "выявили",а фанфары на всю...В Самарской облас...

Сотрудники УМВД России по городу Владимиру и заместитель председателя Общественного совета при УМВД посетили состоящие на профилактическом учете семьи

Сотрудники УМВД России по городу Владимиру совместно с заместителем председателя Общественного совета при городском полицейском ведомстве, а также специалистом Владимирского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в рамках реализации, в том числе, запланированных общественниками мероприятий на 2025 год, посетили семьи, состоящие на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх