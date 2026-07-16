Актуальная информация об обстановке на линии фронта 16 июля (обновляется)

Источник фото: РИА Новости / Сергей Бобылев 21:31 В течение дня в период с 8.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 117 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Ярославской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.