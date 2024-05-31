Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 306 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила
    Вы знаете !!! устали уже от этих новостей...уймитесь уж пожалуйста.Губернатор Гладко...
  • Лидия Санникова
    Чистить российские территории от укров и их наемников.Politico: Киев ра...
  • Вовладар Даров
    Шоколадный переел похоже шоколадаГлава Пентагона О...

CardioRes: биомаркеры сердечной недостаточности у самок и самцов различаются

CardioRes: биомаркеры сердечной недостаточности у самок и самцов различаются

Ученые из Калифорнийского университета в составе научного коллектива обнаружили, что сердечная недостаточность у самцов мыши связана с замедленным выведением кальция из клеток сердца, а у самок - с увеличением количества особого белка титина (N2B) в миокарде.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх