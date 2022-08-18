25-летний житель Амурской области будет осужден за вандализм

Отделом дознания МО МВД России «Благовещенский» окончено расследование уголовного дела в отношении 25-летнего жителя областного центра, нанесшего в марте текущего года в общественных местах изображения запрещенных символов и надписи, дискредитирующие действия российских Вооруженных сил.