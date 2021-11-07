РИАП "АПРАЛ" МТ

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У москвичей заблокировали социальные карты тем, кто соблюдает домашний режим

У москвичей заблокировали социальные карты тем, кто соблюдает домашний режим

В Москве закончился нерабочий период, и в понедельник столица возвращается к нормальной работе. Однако бесплатный проезд в общественном транспорте для жителей Москвы старше 60 лет и с хроническими заболеваниями будет приостановлен с понедельника.

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