У москвичей заблокировали социальные карты тем, кто соблюдает домашний режим

В Москве закончился нерабочий период, и в понедельник столица возвращается к нормальной работе. Однако бесплатный проезд в общественном транспорте для жителей Москвы старше 60 лет и с хроническими заболеваниями будет приостановлен с понедельника.
В Москве закончился нерабочий период, и в понедельник столица возвращается к нормальной работе. Однако бесплатный проезд в общественном транспорте для жителей Москвы старше 60 лет и с хроническими заболеваниями будет приостановлен с понедельника.
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