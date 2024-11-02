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Дыняк об «Ак Барсе»: «У нас всегда был отличный микроклимат. Кто-то закинул информацию о группировках в коллективе, это все бред»

– Как изменился микроклимат в раздевалке после обновления состава? – У нас всегда был отличный микроклимат.

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