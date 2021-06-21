Я вышла замуж за китайца! Как найти мужа в Поднебесной, получить в подарок тапочки, родить королевскую двойню и сменить борщи на жареных черепах

Уехать в Китай на год по рабочей визе и случайно найти мужа. Так было можно? Свою романтическую историю рассказала нам 32-летняя Юлия Соколец — жена китайца и мама королевской двойни, которая вот уже более пяти лет живет в городе Xuzhou (Сючжоу), что в провинции Jiangsu (Цзянсу) и очень счастлива.