Я вышла замуж за китайца! Как найти мужа в Поднебесной, получить в подарок тапочки, родить королевскую двойню и сменить борщи на жареных черепах

Уехать в Китай на год по рабочей визе и случайно найти мужа. Так было можно? Свою романтическую историю рассказала нам 32-летняя Юлия Соколец — жена китайца и мама королевской двойни, которая вот уже более пяти лет живет в городе Xuzhou (Сючжоу), что в провинции Jiangsu (Цзянсу) и очень счастлива.
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