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Не все клубы АПЛ хотят исключения «Сити» – боятся, что это плохо повлияет на лигу как продукт. Также их беспокоит платежеспособность «горожан» по сделкам – выплаты обычно идут частями

В клубах АПЛ существуют разные мнения насчет того, к чему приведет дело « Манчестер Сити ». «Горожане» были признаны виновными в нарушении финансовых правил АПЛ.

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