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Самый невезучий гений

Самый невезучий гений

﻿﻿"Гипотетическая частица, которую никто никогда не видел, но по мере ее введения в расчеты наблюдаемая хаотическая реальность начинает выглядеть как строго логическая система? Нет, это ерунда - Так решили ученые!" на полвека люди забыли гипотезы французского студента-филолога Фердинанда Соссюра.

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