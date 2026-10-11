WSJ: отношения Трампа и Зеленского достигли низшей точки

REUTERS/Eric Lee, Kay Nietfeld/picture-alliance/dpa/TASS Отношения президента США Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского достигли низшей точки за полтора года.
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