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Что взять с собой на пикник осенью

Что взять с собой на пикник осенью

Лето кончилось, но пора пикников пока не прошла. Более того, некоторым больше нравится выбираться на природу именно в период золотой осени, когда достаточно прохладно, но солнце все еще греет, а назойливых летних насекомых становится в разы меньше.

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