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Председатель СК поручил возбудить уголовное дело по факту массовой драки в Краснодаре

Председатель СК поручил возбудить уголовное дело по факту массовой драки в Краснодаре

Судя по кадрам из соцсетей, в "культурном обмене" участвовали несколько десятков человек.Массовая драка со стрельбой произошла в ночь на 16 июня в Музыкальном микрорайоне Краснодара.

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