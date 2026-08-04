Атака дронов ВСУ на промышленную зону в Чехове: пять погибших и десять пострадавших

Число пострадавших и погибших В результате атаки дронов Вооруженных сил Украины на промышленную зону в селе Новоселки городского округа Чехов Московской области погибли пять человек, десять получили ранения.
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