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Атака дронов ВСУ на промышленную зону в Чехове: пять погибших и десять пострадавших

Число пострадавших и погибших В результате атаки дронов Вооруженных сил Украины на промышленную зону в селе Новоселки городского округа Чехов Московской области погибли пять человек, десять получили ранения.

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