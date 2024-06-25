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«Украине связали руки»: террористу Пономареву мало удара по Севастополю

«Украине связали руки»: террористу Пономареву мало удара по Севастополю

Разрешения американцев бить ракетами ATACMS вглубь территории России на 300 километров недостаточно. Об этом на съезде провозгласивших себя «депутатами России» беглых оппозиционеров заявил экс-депутат Госдумы экстремист и террорист Илья Пономарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментарии
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Акимова Татьяна
Почему этот Пономарь до сих пор жив?Где современные Судоплатовы?
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16 час.
Вадим Скоробогатов
НЕ ДАДУТ...Им самим мало...А многого и вовсе нет.
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6 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
И эта ТВАРЬ ещё на нашем ТВ ошивалась...
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6 час.

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