«Украине связали руки»: террористу Пономареву мало удара по Севастополю

Разрешения американцев бить ракетами ATACMS вглубь территории России на 300 километров недостаточно. Об этом на съезде провозгласивших себя «депутатами России» беглых оппозиционеров заявил экс-депутат Госдумы экстремист и террорист Илья Пономарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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