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Калуга-поиск

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Победа на льду: команда калужского правительства обыграла "Цифровой Спецназ"

Победа на льду: команда калужского правительства обыграла "Цифровой Спецназ"

6 августа во Дворце спорта "Центральный" в Калуге состоялся хоккейный матч между командой Правительства Калужской области и сборной "Цифровой Спецназ", в состав которой вошли министры цифрового развития и руководители цифровой трансформации регионов России.

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