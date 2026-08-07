Победа на льду: команда калужского правительства обыграла "Цифровой Спецназ"

6 августа во Дворце спорта "Центральный" в Калуге состоялся хоккейный матч между командой Правительства Калужской области и сборной "Цифровой Спецназ", в состав которой вошли министры цифрового развития и руководители цифровой трансформации регионов России.
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