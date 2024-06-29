Недавняя инициатива малопонятного образования «Ветераны России» о запрете людям 70 лет садиться за руль собственного автомобиля обосновано вызвала у без того накаленного общества волну возмущения, уже похожего на социальный взрыв.
В светлое будущее – строевым шагом?
Комментарии
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Аршак Меликджанян
сколько мутных организаций, не счесть, дебилы.
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13 час.
АИ
Анатолий Ишимбаев
Таки Госдура ведь!
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13 час.
АР
Алескендер Рамазанов
Ищите этих ветеранов в МВД РФ по размышлению "кому выгодно".
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10 час.
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