Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Свежие комментарии

  • Alexander Kozlov
    Вам же ясно сказано: разогнать бездельников в думе и СФ.По ком бьёт мигра...
  • Лидия Тюменцева
    Хорошо написано, но говорить научились-бла, бла, а воз и ныне там, сколько мигранты жизней русских исколечили? Никто ...По ком бьёт мигра...
  • Анд
    Короче госдура и ко явно хотят гражданской войны в РФ, а по мимо гражданской хотят и собственно этим занимаются кладу...По ком бьёт мигра...

В светлое будущее – строевым шагом?

В светлое будущее – строевым шагом?

Недавняя инициатива малопонятного образования «Ветераны России» о запрете людям 70 лет садиться за руль собственного автомобиля обосновано вызвала у без того накаленного общества волну возмущения, уже похожего на социальный взрыв.

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Комментарии
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Аршак Меликджанян
сколько мутных организаций, не счесть, дебилы.
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13 час.
АИ
Анатолий Ишимбаев
Таки Госдура ведь!
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13 час.
АР
Алескендер Рамазанов
Ищите этих ветеранов в МВД РФ по размышлению &quot;кому выгодно&quot;.
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10 час.

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