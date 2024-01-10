«Ералаш» подал иск к семье Грачевского с требованием взыскать 11 млн

Судебное разбирательство между продюсерским центром «Ералаш» и Екатериной Белоцерковской и Ксенией Алеевой-Грачевской, вдовой и дочерью художественного руководителя журнала «Ералаш» Бориса Грачевского, связано с требованием истца взыскать с семьи Грачевских 11 млн рублей.
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