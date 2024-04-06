Нико Хюлькенберг: «Еще бы 0,1 секунды – и была бы небольшая сенсация»

Хюлькенберг остался доволен выступлением в квалификации на «Сузуке». Пилот «Хааса» подвел итоги квалификационной сессии перед Гран-при Японии, в которой занял 12-е место и почти сумел пройти в третий сегмент.
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