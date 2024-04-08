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Панарин побил рекорды Малкина и Овечкина в сезоне НХЛ

Панарин побил рекорды Малкина и Овечкина в сезоне НХЛ

В этом сезоне в активе россиянина 115 очков.фото: twitter.com/nhl--> Российский нападающий американского хоккейного клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин превзошёл капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и форварда «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина по числу результативных баллов в одном регулярном сезоне НХЛ.

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