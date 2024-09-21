В Перми откроется выставка об императрице Марии Александровне

Выставка, посвященная супруге императора Александра II — Марии Александровне, откроется в Перми. Об этом рассказала председатель наблюдательного совета фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности Анна Громова.
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