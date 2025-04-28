Путин благодарит КНДР за помощь в освобождении Курской области от ВСУ

Президент России Владимир Путин выразил благодарность лидеру КНДР Ким Чен Ыну и корейским спецназовцам за их вклад в освобождение Курской области от ВСУ, подчеркнув важность их подвига наравне с русскими братскими войсками.
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