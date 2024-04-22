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Жителей острова Кего продолжают перевозить на аэролодках

Жителей острова Кего продолжают перевозить на аэролодках

За минувший вечер таким способом на Кегостров доставили 220 человек. К таким мерам пришлось прибегнуть после усложнения ледовой обстановки на Северной ДвинеНапомним, что вчера глава столицы Поморья Дмитрий Морев сообщил о том, что на реке застрял буксир Кего-Архангельск.

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