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Кандидат в сенат от Нью‑Йорка Сэйр: страх вынудил Японию забыть о виновниках бомбардировок

Кандидат в сенат от Нью‑Йорка Сэйр: страх вынудил Японию забыть о виновниках бомбардировок

РИАМО - 9 авг. Независимый кандидат в сенат США от Нью-Йорка Дайан Сэйр считает, что страх перед Вашингтоном вынудил японских политиков, а также генсека ООН Антониу Гутерреша не называть в своих речах истинного виновника бомбардировок Хиросимы.

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