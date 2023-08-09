Кандидат в сенат от Нью‑Йорка Сэйр: страх вынудил Японию забыть о виновниках бомбардировок

РИАМО - 9 авг. Независимый кандидат в сенат США от Нью-Йорка Дайан Сэйр считает, что страх перед Вашингтоном вынудил японских политиков, а также генсека ООН Антониу Гутерреша не называть в своих речах истинного виновника бомбардировок Хиросимы.