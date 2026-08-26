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Новый метод STEP-KTODER улучшает генерацию кода за счет контроля на уровне функций

Новый метод STEP-KTODER улучшает генерацию кода за счет контроля на уровне функций

Исследователи представили новый подход к оптимизации генерации кода — фреймворк STEP-KTODER. Метод использует обратную связь на уровне отдельных функций, а не только по итоговому результату, что повышает качество синтеза программ.

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