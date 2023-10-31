Вулкан Ключевская сопка на Камчатке трижды выбросил пепел на высоту до 10 км

Вулкан Ключевская сопка на Камчатке, самый высокий действующий вулкан Евразии, продемонстрировал свою мощь, выбросив пепел на высоту до 10 км три раза за один день, сообщила ГУ МЧС России по региону и Камчатского филиала геофизической службы РАН.