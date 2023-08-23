Экс-советник Соскин: 82-я ДШБ несет серьезные потери в Запорожской области

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин, выступил в блоге на YouTube и сообщил о том, что последний резерв Киева, или восемьдесят вторая десантно-штурмовая бригада ВСУ, которую недавно бросили в бой в Запорожье, уже изрядно потрепана в боях.