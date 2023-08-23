РИАП "АПРАЛ" МТ

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Экс-советник Соскин: 82-я ДШБ несет серьезные потери в Запорожской области

Экс-советник Соскин: 82-я ДШБ несет серьезные потери в Запорожской области

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин, выступил в блоге на YouTube и сообщил о том, что последний резерв Киева, или восемьдесят вторая десантно-штурмовая бригада ВСУ, которую недавно бросили в бой в Запорожье, уже изрядно потрепана в боях.

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