Происшествия
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Происшествия

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Председатель Следственного комитета запросил доклад о ходе расследования уголовного дела по факту совершения противоправных действий в отношении школьницы в Екатеринбурге

Председатель Следственного комитета запросил доклад о ходе расследования уголовного дела по факту совершения противоправных действий в отношении школьницы в Екатеринбурге

В средствах массовой информации и социальных медиа широкое распространение получила информация о нападении в Екатеринбурге мужчины на 13-летнюю девочку и причинении ей телесных повреждений.

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