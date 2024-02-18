Махачев: Волкановски — один из величайших чемпионов, возвращайся сильным

Российский боец, чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Ислам Махачев в социальной сети X поддержал представителя Австралии Алекса Волкановски после его поражения от испано-грузинского спортсмена Илии Топурии на турнире UFC 298.