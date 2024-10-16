«Ухаживает за мной»: Нюша впервые после развода высказалась о новых отношениях без обязательств

Этим летом стало известно о разводе Нюши с бизнесменом Игорем Сивовым после семи лет брака. В этом союзе родились двое детей, но отношения закончились на мрачной ноте: поговаривают, что причиной расставания стали измены её супруга.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии