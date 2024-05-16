Собянин: Московские школьники помогли Главархиву определить уникальные документы

Мэр подвел итоги проекта «Уникальные документы. Взгляд нового поколения» В Москве стал доступен онлайн-доступ к документам, которые были признаны уникальными благодаря помощи школьников и студентов колледжей.
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