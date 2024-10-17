Консультации по налогам на недвижимость для москвичей продлятся до 28 ноября

В Москве начинается серия консультаций со специалистами Федеральной налоговой службы. Во флагманских офисах "Моих документов" москвичам рассказывают о преимуществах имущественных налогов для физических лиц, а также помогают разобраться с долгами или переплатами.
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