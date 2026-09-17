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Царьград

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Grizzly Research обвинила Raiffeisen Bank в обходе санкций на $1,19 млрд

Grizzly Research обвинила Raiffeisen Bank в обходе санкций на $1,19 млрд

Raiffeisen Bank International потерял 8,5% стоимости акций из-за обвинений в санкционных нарушениях. Grizzly Research оценила незаконные операции в $1,19 млрд.

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