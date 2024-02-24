Политолог Ищенко: США теряют контроль над Польшей, которая блокирует поставку ракет Киеву и вывоз зерна

Российско-украинский аналитик и эксперт Ростислав Ищенко сообщил о том, что, судя по последним событиям, которые многих озадачили, Вашингтон стремительно утрачивает контроль над своими самыми, казалось бы, верными сателлитами в Восточной Европе.