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В Оренбурге предрекают исчезновение общественного транспорта

В Оренбурге предрекают исчезновение общественного транспорта

Накануне в мэрии областного центра состоялась презентация проекта новой маршрутной сети. До его обнародования были проанализированы несколько моментов: пассажиропоток, вместимость транспортных единиц, протяженности маршрутов, время работы и т.

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