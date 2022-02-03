В Оренбурге предрекают исчезновение общественного транспорта

Накануне в мэрии областного центра состоялась презентация проекта новой маршрутной сети. До его обнародования были проанализированы несколько моментов: пассажиропоток, вместимость транспортных единиц, протяженности маршрутов, время работы и т.
Накануне в мэрии областного центра состоялась презентация проекта новой маршрутной сети. До его обнародования были проанализированы несколько моментов: пассажиропоток, вместимость транспортных единиц, протяженности маршрутов, время работы и т.
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