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Царьград

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Бортник: Путин ловко избежал обвинений в затягивании перемирия

Бортник: Путин ловко избежал обвинений в затягивании перемирия

Он не дал России попасть в ловушку с предложением прекратить огонь на Украине.Владимир Путин не позволил Украине и США переложить ответственность за затягивание перемирия на Россию.

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