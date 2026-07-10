Востоковед Балмасов связал удары США по Ирану с выборами

Эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов считает, что новые удары США по Ирану связаны с желанием американского президента Дональда Трампа представить себя победителем в ближневосточном конфликте перед промежуточными выборами.
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