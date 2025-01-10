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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Администрация Байдена напоследок полностью запретит экспорт ИИ-чипов в Рос...

Администрация Байдена напоследок полностью запретит экспорт ИИ-чипов в Рос...

Администрация Байдена напоследок полностью запретит экспорт ИИ-чипов в РоссиюДжо Байден (Joe Biden) перед уходом с поста намерен ввести дополнительные ограничения на экспорт чипов искусственного интеллекта (ИИ), производимых, в частности, компанией Nvidia.

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