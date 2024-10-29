Царёв: Из Минобороны вытащили триллионы. Но ещё больше бед принёс Центробанк

БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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  • Сергей Иовенко
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Бывший спикер парламента Новороссии Олег Царёв заявил, что в скором времени в России может начаться ещё одна большая чистка.

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Комментарии
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СК
Светлана Киселева
Ну почему Набиуллину не трогают? Кто объяснит?🤔
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10 час.
Дмитрий Бакланов
Потому что Дерипаска и его компания хочет её снятия. Пока она делает дело на зло врагам, она нужна.
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8 час.
Александр Светов
Сука и мразь!
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1 час.

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