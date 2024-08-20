Почему коты любят скидывать вещи со столов и как отучить их от этой привычки

Даже в пожилом возрасте коты могут быть очень активны и любопытны. Эти животные обожают забираться на шкафы, сидеть на подоконнике и смотреть в окно, а также устраивать дома настоящий хаос, сбрасывая все «лишние» предметы с полок и столов.