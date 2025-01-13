WP: пожар в Лос-Анджелесе мог начаться из-за новогодних фейерверков

Бушующий в районе Лос-Анджелеса пожар мог возникнуть из-за повторного возгорания. Первоначальное возгорание, вероятно, началось из-за использования фейерверков в новогоднюю ночь, сообщила газета The Washigton Post.
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