Театр абсурда

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Бербок хочет посадить Путина в тюрьму

Бербок хочет посадить Путина в тюрьму

Немецкая глава МИД отправилась в ЮАР, чтобы убедить их президента арестовать Путина на саммите БРИКС Ранее член Национальной ассамблеи ЮАР Джулиус Малема доступно объяснил всей мировой общественности, что президента России никто не арестует.

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