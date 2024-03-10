КХЛ разъяснила отмену гола «Торпедо» в ворота СКА в матча Кубке Гагарина

По мнению судей, перед взятием ворот было положение «вне игры». Континентальная хоккейная лига представила разъяснения об отмене взятия ворот после гола нападающего «Торпедо» Никиты Артамонова в третьем периоде пятой встречи серии первого раунда против СКА.
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