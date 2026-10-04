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Румяная корочка в сахарной пудре и воздушное тесто: готовлю итальянские пончики «Бамбалоне» без начинки

Румяная корочка в сахарной пудре и воздушное тесто: готовлю итальянские пончики «Бамбалоне» без начинки

Пончики бамбалоне – это знаменитая итальянская выпечка с румяной корочкой и мягким воздушным тестом. Традиционно бамбалоне готовятся с начинками, например, с заварным кремом.

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