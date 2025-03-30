BV

Boris Voronin

Американцы очень быстро забыли: 1. Это США привели к государственному перевороту на Украине; 2. Это США финансировали войну против РФ а Украине; 3. Это США ВИНОВАТЫ в том что гибнут простые люди славянской национальности; Это военные США и гейропы не только поставляют вооружение и обучают, но и принимают самое непосредственное участие в боевых действиях против РФ!!! И теперь НАГЛЕЦЫ хотят материальную компенсацию за разжигание ВОЙНЫ у границ РФ - а не ПОРА бы их послать к одной матери по жёсткому перебить ВСЕ спутники военного назначения или Отпосейдонить ВМБ...