Политика как он...
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Политика как она есть

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  • Елена Сворд
    хрень полная, а не статья....."Я русский! Я иду...
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  • Владимир Алтайцев
    Так  мало кто в РФ  в этом сомневался, кроме  подонков  из своры  ингершлюхи-горского-геячеи прочих подонков.NYT: США стоят за...

NYT: США стоят за важнейшими ударами ВСУ по России

NYT: США стоят за важнейшими ударами ВСУ по России

США были значительно глубже вовлечены в планирование и осуществление военных операций Украины против России, чем это считалось ранее, пишет обозреватель Адам Энтоус в статье для The New York Times.

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Комментарии
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СК
Сергей К
Правдиво написано. Ну, США всегда такими были. Им можгно все... А Украина - дурачки. Бывает... Им видимо успешно перекрыли кислород,...
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14 час.
BV
Boris Voronin
Американцы очень быстро забыли: 1. Это США привели к государственному перевороту на Украине; 2. Это США финансировали войну против РФ а Украине; 3. Это США ВИНОВАТЫ в том что гибнут простые люди славянской национальности; Это военные США и гейропы не только поставляют вооружение и обучают, но и принимают самое непосредственное участие в боевых действиях против РФ!!! И теперь НАГЛЕЦЫ хотят материальную компенсацию за разжигание ВОЙНЫ у границ РФ - а не ПОРА бы их послать к одной матери по жёсткому перебить ВСЕ спутники военного назначения или Отпосейдонить ВМБ...
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6 час.
Владимир Алтайцев
Так  мало кто в РФ  в этом сомневался, кроме  подонков  из своры  ингершлюхи-горского-геячеи прочих подонков.
Ответить
2 час.
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