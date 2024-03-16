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«Свиная война»: как эпизод со свиньей чуть не стал причиной войны между США и Великобританией

«Свиная война»: как эпизод со свиньей чуть не стал причиной войны между США и Великобританией

Как известно, история человечества – это история постоянных войн. Карл фон Клаузевиц полагал, что война есть естественное продолжение политики: если в случае мирных отношений стороны (включая государства) строят свои отношения дипломатическим путем, то в случае войны в действие вступает вооруженная сила, но это так же естественно, как и мирные дипломатические отношения [3].

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