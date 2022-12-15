Царьград

5 224 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Россиянин
    Вот и славненько. Пусть сдохнут.Байден подписал п...
  • Евгений Бут
    Мочить их надо, а не предупреждать!Рогов предостерёг...
  • вага карлито
    Время  начало работать в наших интересах потому торопится не надо! Нужно работать по уничтожению  слякоти  бандеровск...Россия нанесла са...

Приостановка боевых действий зимой может обернуться поражением для Украины

Приостановка боевых действий зимой может обернуться поражением для Украины

Истощённый Киев находится на грани полного уничтожения от армии России.Всё большее и большее ввязывание в вооружённый конфликт на Украине может обернуться для официального Киева, самого Зеленского и его западных кураторов полной катастрофой.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх