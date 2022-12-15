Истощённый Киев находится на грани полного уничтожения от армии России.Всё большее и большее ввязывание в вооружённый конфликт на Украине может обернуться для официального Киева, самого Зеленского и его западных кураторов полной катастрофой.
Истощённый Киев находится на грани полного уничтожения от армии России.Всё большее и большее ввязывание в вооружённый конфликт на Украине может обернуться для официального Киева, самого Зеленского и его западных кураторов полной катастрофой.
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