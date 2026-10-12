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Регионы России

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Министры ОПЕК подтвердили важность безопасности международных морских путей

Министры ОПЕК подтвердили важность безопасности международных морских путей

Министры стран ОПЕК и ОПЕК+ встретились в Эр-Рияде в рамках Всемирного нефтяного конгресса и Международного энергетического форума, чтобы обсудить рыночную ситуацию и меры по обеспечению стабильности нефтяного рынка.

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