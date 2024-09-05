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Ну нельзя же быть такими лохами!

Ну нельзя же быть такими лохами!

Славик Яблочный В США рады: уничтожается крупнейший автомобильный гигант Европы Англосаксонские масс-медиа — Bloomberg, Financial Times, Reuters — пишут о том, что автомобильный концерн Volkswagen подумывает о закрытии своих заводов в Германии.

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Комментарии
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Eduard
В Германии антигерманская власть,это же ясно!
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