Ну нельзя же быть такими лохами!

Славик Яблочный В США рады: уничтожается крупнейший автомобильный гигант Европы Англосаксонские масс-медиа — Bloomberg, Financial Times, Reuters — пишут о том, что автомобильный концерн Volkswagen подумывает о закрытии своих заводов в Германии.
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