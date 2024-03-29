В Самаре отключат отопление в этом сезоне позднее обычного

Связано это с нестабильностью температурного режима и погодных условий.Завершение отопительного сезона обычно происходит тогда, когда среднесуточная температура воздуха держится на уровне выше +8 градусовпо Цельсию в течение пяти дней.
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